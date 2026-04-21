Bucchioni: "Kean è un caso, o la tibia ti fa male sempre o sei guarito, non puoi giocare solo quando ti va"

Il giornalista ha criticato Moise Kean che non sta giocando come ci si aspettava per via degli infortuni

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare di Kean: "Lui è un giocatore problematico per tutto il contorno che ha, infatti ha fatto un certo tipo di carriera piuttosto che un altro perché devi mettere in conto che va a Parigi poi a Milano poi a volte non si allena e ora non ti fa vincere le partite, bisogna pure vedere se i suoi compagni accettano questi comportamenti perché loro ci vanno sempre agli allenamenti e lui no ma poi è lui che prende l'ingaggio più alto. Per me è un caso per questa tibia perché non è possibile che in Nazionale sia stato un grillo e qua niente, non c'è mai o la tibia ti fa male sempre o sei guarito. Le cose non cambiano in pochi giorni."

Prosegue: "Ricordiamoci che questo era un predestinato poi non ha fatto una vita alla Maldini e il suo percorso ce lo testimonia. A 16 anni è stato un debuttante in A della Juventus di Allegri per dirvi quanto era forte già da giovane."

Su Piccoli: "Pure lui è un problema perché deve giocare vista la sua stazza, ma non è all'altezza di questo livello. Cercherei di darlo in prestito perché ovviamente è invendibile, ma non puoi ripartire con lui titolare e se subentra non è una risorsa."