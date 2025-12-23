Bucchioni provoca: "Paratici non è una scelta di Commisso. Dietro c'è qualcuno che lo ha scelto e vuole rilanciare la Viola"

La provocazione del noto giornalista e tifoso Viola, Enzo Bucchioni, sull'imminente arrivo di Fabio Paratici

Il giornalista e direttore di Italia7, Enzo Bucchioni, ha parlato a Radio Bruno durante il Pentasport sull'arrivo di Paratici. Le sue parole:

"L’arrivo di Paratici incide anche per i calciatori, è un dirigente di primissima fascia, un’operazione di calcio. Ha lavorato 15 anni con Marotta, vinto una marea di trofei. La storia di Paratici è superiore a quella di Pradè, e non solo sul piano delle vittorie. Ha sbagliato? Ha scontato la sua pena ed è un cittadino come gli altri, fine. Devo sentire dire ‘ma si prende un delinquente’, ma basta. Sono curioso di capire che tipo di lavoro venga a fare alla Fiorentina, soprattutto in questo momento, vista la situazione societaria oltre che di classifica. Magari dietro Commisso c’è qualcuno che ha suggerito la scelta e può rilanciare la Fiorentina".