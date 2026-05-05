Bucchioni: "Paratici ha sbagliato tutto il mercato, neanche lui è riuscito a dare una svolta alla Fiorentina"

Il giornalista ha criticato duramente il dirigente viola

A Radio Bruno il direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha analizzato con estrema durezza il crollo della Fiorentina a Roma, mettendo nel mirino non solo la squadra ma anche la gestione societaria. Secondo il giornalista, la prestazione dei viola è stata lo specchio di un vuoto tecnico e caratteriale ormai cronico: "Siamo di fronte a un fallimento totale, da qualunque prospettiva lo si analizzi. Ormai la piega di questa stagione è chiara, ma dopo il successo contro il Verona la salvezza era praticamente in tasca, visto il divario enorme con la Cremonese e la situazione di Cagliari e Lecce. Mi attendevo un gruppo con un minimo di voglia di lottare e invece ieri parevano atleti messi insieme all'ultimo minuto, gente senza carattere né ordine tattico. È un fatto gravissimo: mancano proprio i fondamenti del gioco. Vanoli siede in panchina da sei mesi e Paratici opera da quattro; speravamo che riuscissero a dare una logica a un organico che non ne ha mai avuta, perché un direttore sportivo non deve limitarsi a fare il mercato".

L'attacco di Bucchioni si è poi spostato sulle scelte di mercato e sulle dichiarazioni dirigenziali rilasciate prima del match, giudicate confuse e poco professionali: "Degli acquisti fatti da Paratici, probabilmente l'unico che si salva è Solomon. Le sue parole nel pre-partita sono state prive di senso: è andato davanti alle telecamere lasciando in sospeso il futuro di Vanoli, ma per quale ragione? Se affermi di essere in costante dialogo con lui da mesi, che bisogno c'è di ulteriori confronti? Sarebbe stato meglio restare sul vago e rimandare ogni verdetto a campionato concluso. Entrando così nei dettagli, dai l'impressione di star davvero meditando di confermare Vanoli, il che sarebbe assurdo. Ieri è arrivata l'ennesima conferma del baratro in cui siamo: una squadra che entra in campo ed è il nulla cosmico, travolta in appena dieci minuti. Il 4-0 è quasi un lusso, poteva finire con un punteggio storico. Non si è vista la minima inversione di rotta, sotto nessun aspetto".