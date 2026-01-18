18 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:43

Bucchioni: “Fiorentina in campo con gli insegnamenti di Rocco, combattere e crescere”

18 Gennaio · 17:36

Aggiornamento: 18 Gennaio 2026 · 17:36

BucchioniCommissoFiorentina

La Fiorentina vince a Bologna mostrando maturità e consapevolezza. La classifica resta complicata ma la salvezza non è più utopia

Una vittoria che racchiude molti significati e che certifica la crescita della Fiorentina. Al termine del successo sul campo del Bologna, Enzo Bucchioni ha commentato ai microfoni di Radio Bruno Toscana una prestazione che va oltre il semplice risultato.

Una vittoria dove c’è dentro tutto, la squadra ha capito che prestazione doveva tirar fuori oggi. Al Presidente oggi sarebbe piaciuta. La classifica ovviamente resta quella che è ma bisogna guardare di partita in partita. Il Bologna in settimana aveva fatto una grande partita. Oggi si è vista una squadra crescere anche nei singoli. Il campionato è ancora lunghissimo, il sogno salvezza è ancora lontano, restano 20 punti da fare più o meno

In certe situazioni può prevalere l’emotività, ma come è stato per Astori la squadra si è compattata in senso positivo. Oggi se vogliamo la partita della Fiorentina è la metafora del senso della vita di Rocco, combattere per superare gli ostacoli e crescere“.

