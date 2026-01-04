Bucchioni: “Giusto far giocare Piccoli, Kean messo fuori per rispetto del gruppo. Oggi bisogna vincere”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto su Radio Bruno per commentare la formazione ufficiale della Fiorentina per la gara contro la Cremonese.

Le sue parole: “È giusto far giocare Piccoli, la scelta di Kean non avrebbe avuto senso al di là di quale sia stato il problema. Non si è allenato tutta la settimana, schierarlo oggi avrebbe voluto dire fare figli e figliastri. Mi sembra che la Fiorentina si sia chiusa in una realtà parallela, silenzio stampa, niente convocati, il pullman che passa da un ingresso secondario… Se questo aiuta a fare risultati ben venga. L’importante è che si vincano le partite che possono aiutare a fare punti”.