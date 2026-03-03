Bucchioni: “De Gea non è più il leader di prima, sembra pensi ad altro e non esce mai”

A Radio Bruno Enzo Bucchioni ha parlato anche del portiere viola David De Gea che ieri non è stato brillante: “Ha perso la leadership di prima perché ti dava una sicurezza incredibile, invece ora sbaglia tanto e non esce mai, infatti quello era il suo limite classico e infatti pure ieri lo ha dimostrato. Poi sbaglia nelle dichiarazioni perché non può dire che avremmo preso gol comunque, intanto pensi a parare lui e poi si vede cosa succede. Sei il capitano e devi scusarti prima tu per l’errore nell’uscita e poi rispondi, ma non scarichi la colpa sugli altri, mi sembra che pensi ad altro quando gioca.”

Su Kean: “Pure ieri aveva una faccia strana, mi sembrava scocciato perché non gli arrivavano mai palloni buoni poi è uscito e non si sa perché. Se non sta bene deve restare fuori per poi entrare al posto di Piccoli, ma ieri mi aspettavo più sacrificio e avrei tentato le due punte per provare a riprenderla.”

Sulla sconfitta: “Questo 3-0 ti leva delle certezze e ti fa buttare via un mese e mezzo virtuoso dove ti eri ritirato su ed è grave perché ora l’ambiente torna ad incattivirsi e te lo meriti perché stai offrendo prove vergognose dall’inizio.”