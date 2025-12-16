16 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:49

Bucchioni: “Senza Barone è mancato un manager forte, così la Fiorentina è un’auto senza pilota”

16 Dicembre · 11:35

Il noto giornalista Enzo Bucchioni ha parlato della situazione della Fiorentina ai microfoni di Sportitalia, queste le sue parole:

“Senza Joe Barone è mancato un punto di riferimento. Manca un dirigente capace di entrare nello spogliatoio e capire se i calciatori hanno bisogno del bastone o della carota. Di capire e prevenire i problemi, perchè i problemi vanno anche prevenuti, se provi a risolverli tutti insieme poi è tardi. Manca questa figura qui, una figura che faccia da riferimento per il presidente e per l’allenatore. Manca un manager di questo tipo. Purtroppo quando è venuto a mancare Commisso ha deciso di dare fiducia alla familiarità e di premiare la sua cerchia, anche se c’erano figure forti di questo tipo libere. Invece è stato promosso Ferrari che era il capo della comunicazione, che è nel calcio da pochi anni e che non conosce queste dinamiche qui. Nel calcio senza figure di questo tipo sei come un auto senza autista, vai a sbattere”

