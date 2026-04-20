Bucchioni: “Questa è la Fiorentina che volete? Se deve stare nel limbo, va bene tenere Vanoli”

L’opinionista si è espresso sul pareggio tra Lecce e Fiorentina, ribadendo la necessità di cambiare allenatore a fine stagione

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare della gara tra Lecce e Fiorentina: “Il mio interrogativo è: è questa la Fiorentina che volete? Se è questa la Fiorentina che volete io mi arrendo, o volete una Fiorentina migliore e superiore.

Mi sembra di vivere in un mondo surreale. Stasera sei andato a giocare a Lecce praticamente già salvo contro una squadra scarsa e non hai fatto praticamente un tiro in porta.

Vedo un partito che cresce sulla conferma di Vanoli e mi dicono che anche Paratici sia di questo avviso. Contro il Crystal Palace a Londra, sapendo che loro giocano bene in contropiede, hai lasciato tantissimi spazi, ma anche oggi, quando sono arrivati i cambi? Perché rischiare Gosens che sapevi che stava male e rischiare un ragazzino come Balbo?Se volete una Fiorentina che stia nel limbo, va bene tenere Vanoli”.