23 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:49

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Bucchioni: “Fiorentina da applausi per l’atteggiamento, ha giocato meglio dell’Inter; è un punto d’oro”

Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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Bucchioni: “Fiorentina da applausi per l’atteggiamento, ha giocato meglio dell’Inter; è un punto d’oro”

Redazione

23 Marzo · 21:57

Aggiornamento: 23 Marzo 2026 · 21:57

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Il commento di Bucchioni dopo il pareggio della Fiorentina contro l'Inter in una partita in cui i viola hanno tenuto testa alla capolista

Enzo Bucchioni ha parlato del posticipo del pareggio tra Fiorentina ed Inter all’interno dell’editoriale di TMW.
Ecco le parole del noto giornalista:

La Fiorentina contro l’Inter ha meritato il pareggio, ha giocato meglio proprio come squadra, come movimenti complessivi, come aggressività. Nonostante i limiti di una squadra ancora alle prese con la lotta salvezza, tecnicamente inferiore ai nerazzurri e per di più reduce dalla Conference di giovedì sera. La Viola ha occupato meglio gli spazi, ha messo più grinta, più gamba. Applausi per l’atteggiamento, il gol preso subito poteva togliere il fiato e invece ha dato rabbia per la reazione. Dovrà giocarsela fino in fondo con Cagliari, Cremonese e Lecce, ma questo punto strappato può essere oro.”

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