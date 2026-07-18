Bucchioni: "Kean ha un infortunio da 6 mesi, ci vuole chiarezza per capire se sta bene davvero"

Moise Kean è un punto interrogativo per la Fiorentina

Il futuro di Kean resta un rebus in casa viola. Sulla questione si è espresso chiaramente Enzo Bucchioni: “La stessa cosa vale per Kean, non a caso in queste settimane sono stati accostati tanti attaccanti alla Fiorentina, non ultimi quelli di Pellegrino e Pinamonti. Qualcosa in uscita dovrà esser fatto, soprattutto se non si è convinti di quelli che si ha in rosa. Noi purtroppo non parliamo spesso con il ragazzo, non sappiamo cosa ha nella sua testa, e soprattutto quale sia la situazione della sua tibia. È una cosa abbastanza curiosa, non faccio il medico ma i tempi di recupero mi sembrano alquanto allungati: l'infortunio va avanti da marzo, se non quasi febbraio. Sono già sei mesi che ha problemi, neanche se la fosse fratturata. Questo è un altro dei problemi da risolvere, anche se prima del fisico sarà importante capire cosa frulla nella testa del ragazzo”.