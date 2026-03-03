3 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:22

Bucchioni attacca Paratici: "Era meglio restare al campo piuttosto che fare le passerelle a Sanremo"

Bucchioni attacca Paratici: “Era meglio restare al campo piuttosto che fare le passerelle a Sanremo”

3 Marzo · 14:22

Il noto giornalista è intervenuto per criticare l'operato del direttore viola che è andato a Sanremo mercoledì scorso

A Radio Bruno il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato anche del direttore sportivo della Fiorentina appena arrivato dal Tottenham Fabio Paratici: “Lo abbiamo preso per fare il direttore e non per andare a Sanremo a fare le passerelle dove lo hanno visto tutti, magari sarebbe stato meglio rimanere al Viola Park piuttosto che andarci. Ieri la società ha parlato e ha fatto dei disastri come al solito perché hanno fatto pensare a questo gruppo che è tutto finito e che sono salvi. Mi parlava del carro armato ed è il primo che è uscito dalla trincea dove la Fiorentina deve lottare.” 

