Bucchioni duro: “Le dichiarazioni di Ferrari sono imbarazzanti, non si parla mai di calcio in questa società”

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare della Fiorentina e della situazione di Moise Kean in particolare: “Abbiamo una società debole perché non si può gestire una situazione come quella di Kean in questo modo, siamo ultimi per un motivo e si capisce anche da questo genere di cose perché una società strutturata avrebbe agito in altro modo e domani sarebbe in panchina, invece probabilmente giocherà anche dall’inizio e manchi di rispetto agli altri che sono rimasti qua ad allenarsi. Kean non si è allenato per dei giorni e non può avere la stessa condizione degli altri, deve stare fuori perchè ha avuto delle problematiche e non può essere titolare.”

Prosegue: “Ci sono dei sospetti sulla sua assenza ma non voglio parlarne perché abbiamo detto che è un problema familiare e non voglio analizzare altro, però la società dovrebbe fare un’altra scelta e non schierarlo titolare anche perché hai comprato Piccoli per 27 milioni e non lo metti mai. Quando è entrato, abbiamo visto che si è perso mentalmente e che non si sente dentro la Fiorentina. Vanoli dovrebbe mettere lui, ma sappiamo che difficilmente avrà la forza per prendere questa decisione anche perché non sarebbe sostenuto da nessuno.”

Su Solomon: “Offre più soluzioni all’attacco perché è uno che salta l’uomo e sa creare superiorità numerica, lo conosciamo poco e spero che si conquisti il nostro affetto e stima per le sue prove in campo. Lo paragono a Sottil perché è uno di qualità, ma poco continuo ed infatti arriva in prestito perché il Tottenham ancora lo vuole vedere. Contro l’Italia ha fatto bene, va visto, ma lo vedo come un acquisto congeniale.”

Su Ferrari: “Non parla di calcio perché non lo può fare e quello che dice è davvero imbarazzante, se Commisso vuole dare un’inversione deve cambiare dirigenza perché questi signori non si possono occupare della materia. Lo stesso Vanoli ha delle colpe perché dopo un mese ha cambiato modulo e la Fiorentina è ultimissima, mi sarei aspettato delle scuse che non sono mai arrivate.”