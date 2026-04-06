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Bucchioni: “Italiano primo candidato per la panchina del Napoli a giugno. Conte Ct della Nazionale?”

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Bucchioni: “Italiano primo candidato per la panchina del Napoli a giugno. Conte Ct della Nazionale?”

Redazione

6 Aprile · 19:10

Aggiornamento: 6 Aprile 2026 · 19:12

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L’opinionista Bucchioni ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb parlando del possibile futuro degli allenatori in serie A: “In attesa che tutto si concretizzi e si decida se la scelta del nuovo Ct vada fatta subito, a fine campionato, oppure solo a luglio con le amichevoli di giugno affidate a un traghettatore, i rumors per la panchina del Napoli portano a Italiano.
De Laurentiis segue da anni il lavoro dell’allenatore del Bologna: contatti ci sono stati spesso, sia quando allenava lo Spezia sia quando era alla Fiorentina. Nel frattempo Italiano è cresciuto molto: a Bologna ha vinto la Coppa Italia, fatto bene in Champions l’anno scorso e benissimo in Europa League quest’anno. È pronto per una big? Nessun dubbio. Sarà lui il prescelto? De Laurentiis è spesso imprevedibile, ma stavolta potrebbe anche non avere voglia di stupire”.

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