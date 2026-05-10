Bucchioni duro su Commisso: "Se ringrazi questa gente dopo la salvezza, allora non hai capito proprio nulla"

Il giornalista ha criticato duramente le parole del Presidente gigliato

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare di Fiorentina: "Sono deluso dalle parole di Commisso perché se ringrazi per la salvezza e sei felice, allora non hai capito niente e gli va spiegato perché qua c'è tutto da rifondare con un Presidente che ringrazia della gente che ha fatto dei disastri e dovevi dire altro come le scuse ai tifosi e il prendersi delle grandi responsabilità per il fallimento. Non è colpa solo di Pradé e Pioli che ormai non ci sono più perché se non cambi davvero, continuerai a fare queste figure. Non è un caso aver vissuto una stagione del genere perché hai fatto tanti sbagli negli anni e ora i conti sono venuti al pettine."

Su Paratici: "Ha già un bel biglietto da visita perché devi già cacciare 27 milioni per Brescianini e Fabbian che sono stati riscattati in automatico per la salvezza e sono due giocatori inutili. Ha già sbagliato un mercato intero con spese folli per giocatori mediocri e ora deve prendere un allenatore per ripartire perché spero si riparta davvero."

Sulla Fiorentina: "Oggi una gara orribile giocata malissimo che ci dà una salvezza esaltata che invece è distruttiva perché è un fallimento. Abbiamo fatto uno 0-0 fastidioso dove nessuno ha fatto nulla. Mi meraviglio di Firenze che ha sempre sostenuto e non si è arrabbiata come doveva a parte la contestazione di oggi. Mi ricordo che si contestava Della Valle negli anni della Champions e qua invece va tutto bene e se Joseph non tiene alla Fiorentina, allora la venda."