Bucchioni: “Firenze non merita tutto questo. Joseph Commisso venda la Fiorentina, in 7 anni solo delusioni”

10 Marzo · 15:47

Aggiornamento: 10 Marzo 2026 · 15:54

Le dichiarazioni del noto giornalista, Enzo Bucchioni, che attacca la presidenza Commisso durante il Pentasport

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare della società: La squadra è inaffidabile, a fine stagione devono andare via tutti. I giocatori ci hanno fatto soffrire, hanno portato la Fiorentina in una situazione devastante, che Firenze e la Fiorentina non meritano. Ma deve andare via anche la società, la speranza è che Commisso venda. La società ormai è stata testata, in 7 anni il massimo risultato sono state le 3 finali perse”.

Aggiunge: “Non dimentichiamoci che abbiamo lottato molte volte per la salvezza e che questa è stata la stagione peggiore della storia Viola. Come fai ad andare avanti con questa società? Soprattutto dopo che ha perso Rocco Commisso, che era il leader carismatico. L’assenza di Joseph Commisso non aiuta ma evidentemente la Fiorentina è l’ultimo dei suoi pensieri. Mi farebbe piacere averlo qui, ma ognuno fa come gli pare. Quanto può andare avanti questa società?”

