Bucchioni: “Vanoli fa bene a confermare la formazione di Roma, firmerei per un pareggio”

Intervistato all’interno del pre-partita di Fiorentina-Milan, Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni de Il Pentasport di quello che servirà alla squadra viola per ottenere il terzo risultato utile consecutivo in questo 2025.

Ecco le parole del giornalista:

Sulla formazione:

“Per me fa bene perché la squadra ha trovato un equilibrio. Aumenterà il minutaggio di Solomon e inserirà Brescianini durante la partita. Il Milan è il Milan ma gli mancano 6 titolari anzi titolarissimi, manca Leao, Fofana, Tomori in difesa quindi a maggior ragione è un’occasione mentalmente da sfruttare. Mi aspetto una crescita ulteriore da parte della Fiorentina poi l’avversario è di livello anche se mancano 6 giocatori”.

Se firmerebbe per un pareggio:

“Si lo firmo però se preparo la partita e sono un allenatore è un segnale di debolezza. Mancano 19 partite al termine della stagione e sai che devi fare una grande impresa. Andiamo avanti insieme, so che i giocatori non sono da ultimo posto e devo tirare fuori qualità morali e tecniche”