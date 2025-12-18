Bucchioni: “Commisso è troppo lontano, non si può gestire la Fiorentina via chiamata”

A Radio Sportiva è intervenuto Enzo Bucchioni: “La Fiorentina rischia la B e non lo devo dire io perché tutti vedono che la situazione è drammatica visto che hai 6 punti e non hai mai vinto. Adesso bisogna intervenire sul mercato a gennaio con una bella rivoluzione come fece la Salernitana di Sabatini che si salvò grazie a lui.”

Su Vanoli: “Il compito è troppo grande per lui probabilmente e non riesce a incidere come ci si aspettava perché non ha mai mostrato un gran coraggio che, invece, era necessario per scuotere l’ambiente facendo fuori dei giocatori.”

Su Kean: “Non lo darei mai via perché è colui che può trascinare la Fiorentina, me lo terrei fino in fondo per farlo segnare poi in estate se ne andrà. C’è da fare una Fiorentina intorno a Kean.”

Sulla società: “Commisso è lontano e non può fare nulla perché tramite call non si può capire nulla. Adesso mancano uomini di calcio ed infatti bisognerebbe prendere un manager all’altezza perché l’unico del mestiere era Pradé e ora non ci sono dirigenti di livello.”