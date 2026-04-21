"Diamo tempo a Piccoli, anche Toni non faceva mai gol, alcuni giocatori vanno aspettati"

L'ex DS viola Fabrizio Lucchesi difende Roberto Piccoli e invita a non giudicarlo troppo presto, ricordando il caso Toni

Contrariamente al parere di molti dei tifosi della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi sostiene che Roberto Piccoli possa ancora fare la differenza nel club toscano. Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, il dirigente ne ha parlato così: "Paratici deve avere pazienza in questo periodo, le riorganizzazioni sono fatte di tempi da rispettare. Poi c'è da valutare una rosa che ha anche buoni giocatori".

Qual è dunque il problema di Roberto Piccoli? Lucchesi spiega: "La valutazione estiva. Ma se tu vai a Napoli ti dicono lo stesso di Lorenzo Lucca. La cosa positiva è che gli attaccanti hanno spesso una terza vita e possono essere rivalutati anche economicamente. Bisogna capire che tipo di giocatore è anche a livello di motivazioni e testa. Ci sono altri casi simili rispetto a Piccoli".

Lucchesi sposta l'attenzione su un altro aspetto: "Oggi il problema della Fiorentina riguarda la valutazione tecnica, non economica. Se ri-sbaglia di nuovo una valutazione del genere si buttano le chiavi in Arno. Alcuni giocatori vanno un po' aspettati. Mi ricordo che ero all'Empoli e a inizio 2000 consigliai a Corsi di comprare un certo Luca Toni, l'abbiamo tenuto per un po' di tempo, ma non faceva mai gol. Poi è andato via, tra Palermo e Fiorentina è esploso ed è diventato un fenomeno. Diamo del tempo anche a Piccoli".

Lo riporta tuttomercatoweb.com