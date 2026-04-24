Corriere dello Sport: "Piccoli non è al top fisicamente ma stringerà i denti per esserci"

A Piccoli toccherà fare gli straordinari

Di occasione in occasione e stavolta facendo gli straordinari: per Roberto Piccoli, ovviamente, che avrà il compito di sostenere l’attacco viola anche contro il Sassuolo. Per il centravanti ex Cagliari si tratta di un’altra possibilità di recuperare credito e peso specifico nella Fiorentina del presente ed esserci in quella dell’immediato futuro: sarà la quinta presenza di fila da titolare al posto di Kean per Piccoli, non al meglio fisicamente. Ma stringerà i denti per esserci. Lo scrive il Corriere dello Sport.