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Corriere dello Sport: "Piccoli non è al top fisicamente ma stringerà i denti per esserci"

A Piccoli toccherà fare gli straordinari

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 aprile 2026 10:41
Corriere dello Sport: "Piccoli non è al top fisicamente ma stringerà i denti per esserci" - Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Piccoli
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Di occasione in occasione e stavolta facendo gli straordinari: per Roberto Piccoli, ovviamente, che avrà il compito di sostenere l’attacco viola anche contro il Sassuolo. Per il centravanti ex Cagliari si tratta di un’altra possibilità di recuperare credito e peso specifico nella Fiorentina del presente ed esserci in quella dell’immediato futuro: sarà la quinta presenza di fila da titolare al posto di Kean per Piccoli, non al meglio fisicamente. Ma stringerà i denti per esserci. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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