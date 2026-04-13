13 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:26

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Corriere dello Sport: “Dodò imprescindibile, secondo solo a Palestra per dribbling”

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Dodò imprescindibile, secondo solo a Palestra per dribbling”

Redazione

13 Aprile · 09:26

Aggiornamento: 13 Aprile 2026 · 09:26

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Giovedì sarà assente per squalifica

Dodò si prepara a partire dal primo minuto stasera contro la Lazio. Un po’ per mancanza di alternative e un po’ perché sarà squalificato giovedì nel ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace. A proposito della sfida contro gli inglesi, il classe 1998 dovrà farsi perdonare due leggerezze decisive a Londra: prima un intervento, regolare, ma che ha comunque portato al rigore dell’1-0 avversario, poi un errore di posizionamento che ha propiziato il raddoppio delle Eagles. Fatto sta che, in una rosa monopasso, l’ex Shakhtar rappresenta un’eccezione imprescindibile, come dimostrato dai numeri sui dribbling (è il secondo difensore che punta e salta di più l’uomo dopo Palestra). Con la Lazio toccherà di nuovo a lui. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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