Gazzetta: “Fiorentina al lavoro anche a Pasquetta, cresce l’ottimismo per Dodô titolare”

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina non si è concessa pause nemmeno nel giorno di Pasquetta, ritrovandosi al Viola Park per una seduta intensa all’insegna di “sudore e fatica”.
Il quotidiano punta i riflettori sulla trasferta di Londra contro il Crystal Palace, evidenziando anche l’ottimismo di Paolo Vanoli riguardo al recupero di Dodô: il terzino brasiliano ha infatti svolto quasi l’intero allenamento con il gruppo, avanzando con decisione la propria candidatura per una maglia da titolare nell’andata dei quarti di Conference League.