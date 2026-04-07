7 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:59

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Gazzetta: “Fiorentina al lavoro anche a Pasquetta, cresce l’ottimismo per Dodô titolare”

Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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Gazzetta: “Fiorentina al lavoro anche a Pasquetta, cresce l’ottimismo per Dodô titolare”

Redazione

7 Aprile · 10:07

Aggiornamento: 7 Aprile 2026 · 10:07

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Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina non si è concessa pause nemmeno nel giorno di Pasquetta, ritrovandosi al Viola Park per una seduta intensa all’insegna di “sudore e fatica”.

Il quotidiano punta i riflettori sulla trasferta di Londra contro il Crystal Palace, evidenziando anche l’ottimismo di Paolo Vanoli riguardo al recupero di Dodô: il terzino brasiliano ha infatti svolto quasi l’intero allenamento con il gruppo, avanzando con decisione la propria candidatura per una maglia da titolare nell’andata dei quarti di Conference League.

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