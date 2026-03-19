19 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 21:55

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Sky esalta Dodo: “Terzo per cross effettuati in Serie A e ottavo per dribbling riusciti”

Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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Sky esalta Dodo: “Terzo per cross effettuati in Serie A e ottavo per dribbling riusciti”

Redazione

19 Marzo · 19:03

Aggiornamento: 19 Marzo 2026 · 19:03

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Nonostante la stagione difficile per il brasiliano, ci sono numeri importanti, che lo proiettano sicuramente tra i calciatori più importanti di questa Fiorentina.

La vera sorpresa dello scorso weekend è sicuramente stato il difensore della Fiorentina Dodo, che contro la Cremonese ha fatto vedere tutte la sue qualità di esterno con un super gol. Sky, questa sera, prima della sfida di ritorno di Conference League contro i polacchi del Rakow, ha mostrato delle statistiche a dir poco super. Nonostante la stagione difficile per il brasiliano, ci sono numeri importanti, che lo proiettano sicuramente tra i calciatori più importanti di questa Fiorentina.

Il terzino sudamericano è terzo per cross effettuati in Serie A (121), dietro a Valeri del Parma (150) e Dimarco dell’Inter (155) e ottavo per dribbling riusciti (37). Niente male per una ragazzo che tornava da un infortunio serio al ginocchio e le voci di un suo possibile addio anche a gennaio. Il gol di lunedì sera nella delicata sfida contro i grigiorossi, ha rimesso il punto esclamativo sulla sua stagione, nonostante le difficoltà di tutto il gruppo. Speriamo che sia solo uno dei tanti gol realizzati con la maglia gigliata.

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