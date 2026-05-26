Niente rinnovo per Dodò. Corriere dello Sport rivela: "La Fiorentina non lo svende"

Nonostante un contratto in scadenza nel 2027, i viola non hanno intenzione di svendere il brasiliano

Sotto con Dodo, meglio con il contratto di Dodo. Che scade a giugno 2027 e di rinnovo non se ne parla più, ma neppure di continuare a Firenze insieme. L’esterno brasiliano ieri ha messo “mi piace” sulla foto nel profilo ufficiale della Roma che ritraeva il discorso di Gasperini alla squadra a Trigoria post qualificazione Champions, ma per ora siamo fermi qui al "contratto" con i giallorossi: scadenza considerata, la Fiorentina non svende comunque Dodo. Lo riporta il Corriere dello Sport.