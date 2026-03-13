Numeri ufficiali della Serie A: Dodô è terzo per numero di dribbling, 92 per il difensore viola

Secondo i numeri ufficiali della Serie A Dodô rientra ufficialmente tra i migliori dribblatori del campionato.
Guardando infatti l’ultima classifica pubblicata dalla Lega Serie A, Dodô si piazza al terzo posto assoluto per numero di dribbling tentati e riusciti, con una quota di 92.
Mentre Yildiz e Saelemaekers guidano la classifica, il numero due viola svetta come il difensore più alto in lista.
Secondo i numeri ufficiali della Serie A Dodô rientra ufficialmente tra i migliori dribblatori del campionato.