13 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 20:26

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Numeri ufficiali della Serie A: Dodô è terzo per numero di dribbling, 92 per il difensore viola

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Numeri ufficiali della Serie A: Dodô è terzo per numero di dribbling, 92 per il difensore viola

Redazione

13 Marzo · 19:58

Aggiornamento: 13 Marzo 2026 · 19:58

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dodoSerie A

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Secondo i numeri ufficiali della Serie A Dodô rientra ufficialmente tra i migliori dribblatori del campionato.
Guardando infatti l’ultima classifica pubblicata dalla Lega Serie A, Dodô si piazza al terzo posto assoluto per numero di dribbling tentati e riusciti, con una quota di 92.
Mentre Yildiz e Saelemaekers guidano la classifica, il numero due viola svetta come il difensore più alto in lista.

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