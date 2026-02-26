26 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:46

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Dodò dal 1’, riposa Ranieri. Gudmundsson giocherà uno spezzone di gara”

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: “Dodò dal 1’, riposa Ranieri. Gudmundsson giocherà uno spezzone di gara”

Redazione

26 Febbraio · 09:46

Aggiornamento: 26 Febbraio 2026 · 09:46

TAG:

dodoFiorentinaGudmundsson

Condividi:

di

L'islandese ha smaltito le noie alla caviglia

Sotto l’aspetto della formazione, poco o nulla dovrebbe cambiare in casa viola rispetto all’undici sceso in campo sette giorni fa in Polonia: nonostante tra i convocati siano presenti tutti i big rimasti a Firenze la settimana scorsa o lasciati in panchina (compresi Fagioli, che ieri non si è allenato con la squadra in virtù di un permesso, e Gudmundsson, che partirà dalla panchina ma giocherà uno spezzone di gara dopo aver smaltito le noie alla caviglia), Vanoli dovrebbe concedere ancora spazio a chi ha giocato la settimana scorsa, con l’eccezione di Dodo che, squalificato poi a Udine, dovrebbe giocare dal 1′ al posto di Fortini. Dubbio in difesa tra Pongracic e Ranieri (il classe ’99 è ormai insostituibile e dunque potrebbe riposare) mentre in attacco tutto lascia pensare che giocherà ancora Piccoli. Lo scrive La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio