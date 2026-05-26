Gazzetta: “Gasperini vuole Dodò alla Roma, può lasciare la Fiorentina per 15-20 milioni”

I viola attendono offerte. Il brasiliano ieri ha messo like alle foto pubblicate dai social giallorossi

Dodò, un altro nome che a Gasp piace da tempo e che la Roma segue con attenzione (e forse anche qualcosa in più). Ieri il brasiliano ha messo il suo like alle foto pubblicate dai social giallorossi sulla festa di Trigoria. E anche in Brasile sono convinti che il trasferimento possa realizzarsi presto, per una cifra tra i 15 ed i 20 milioni. La Fiorentina attende offerte da parte del club della Capitale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.