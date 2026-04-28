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Nazione su Dodò: “A breve deve scegliere se rinnovare o meno. Firenze lo aspetta volentieri”

La Fiorentina aspetta un segnale da Dodò

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 aprile 2026 09:25
Nazione su Dodò: “A breve deve scegliere se rinnovare o meno. Firenze lo aspetta volentieri” - Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Dodo
Acf Fiorentina
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Passiamo a Dodo. Il suo arrivo a Firenze ha regalato emozioni e belle cose. Scenario che ha finito per ribaltarsi, anche se il presente, più che da situazioni tecniche sembra condizionato dalla vicenda contratto. Dunque: Dodo deve e dovrà a breve mandare un segnale sulla sua scelta. Firenze lo aspetta ancora volentieri, ma la cosa deve essere reciproca per tornare ad essere considerato un intoccabile. Lo riporta La Nazione.

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