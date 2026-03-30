Nazione svela: “Infortunio? Dodò ha fatto sapere a persone vicine di essere abbastanza fiducioso. Oggi il report”

Saranno note probabilmente oggi le reali condizioni di Dodo, che sabato in occasione dell’allenamento a porte aperte al Viola Park ha accusato un problema ai flessori della coscia destra che lo hanno costretto a interrompere la seduta. Il terzino, che dopo lo stop era apparso molto contrariato, nelle ultime ore ha fatto sapere alle persone a lui vicine di essere abbastanza fiducioso, anche se non è escluso che per la trasferta di sabato a Verona Paolo Vanoli sarà costretto a rinunciare al suo numero 2.

Il report medico atteso in queste ore da parte della Fiorentina chiarirà ogni dubbio, anche se la sensazione è che – in virtù del tour de force verso il quale andranno in contro De Gea e soci dopo la sosta (cinque gare in 17 giorni, tra campionato e Conference) – il brasiliano non verrà rischiato a prescindere.

Dopo la giornata libera di ieri, intanto, anche oggi la Fiorentina potrà godere di 24 ore di riposo, con la ripresa degli allenamenti fissata a Bagno a Ripoli per domani. Da valutare, oltre a Dodo, le condizioni dell’altro acciaccato di casa viola, ovvero Mandragora, messo ko alla vigilia della sfida con l’Inter da un problema al polpaccio. Lo scrive La Nazione.