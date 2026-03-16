Siparietto Dodò-Parisi, il brasiliano scherza: “Il gol mio più bello, ho saltato 3 avversari”

E’ intervenuto a Dazn Fabiano Parisi, autore di un’altra grande performance e del gol dell’1-0 per la Fiorentina, e di Dodo, tornato su grandi livelli e che firma lo 0-3.

Queste le parole di Parisi: “La realtà è che siamo lì sotto, il livello qualitativamente è più alto ma siamo lì sotto e dobbiamo passo dopo passo portare i punti a casa”.

Queste invece le parole di Dodo: ” Parisi ha fatto un grande gol, abbiamo puntato durante tutta questa settimana a questa partita che è uno scontro diretto, siamo ancora lì a lottare, dobbiamo rimanere concentrati perché mancano ancora nove partite e c’è a che la Conference, dobbiamo fare un grande finale di stagione”.

Poi il brasiliano scherza con Parisi: “Ha fatto un bel gol, da brasiliano, ma io l’ho fatto più bello, ho saltato tre avversari”.

Parisi sul ruolo di esterno d’attacco e sul gol di Destro: “Si in allenamento provo spesso questa giocata perché ora ho questo nuovo ruolo che mi ha trovato il mister, magari gli avversari sanno che sono mancino e mi chiudono il sinistro allora provo a spostarmela sul destro e calcio di destro. E’ andata bene con una deviazione ma è importante l’intenzione del gesto”.

Dodo ribadisce l’intesa con Parisi: “Ora che gioca davanti a me è facile, ci conosciamo da tre anni, ha fatto una bella partita, come tutta la squadra. La mia suola è bella, il difensore non è scivolato, poi ho visto il difensore che arrivava e ho fatto la suola, poi ho segnato. Spero che Ancelotti abbia visto la partita, spero nella convocazione poi vediamo”.

Parisi sulla salvezza: “Ci dobbiamo salvare, non è scontato ma ci dobbiamo salvare, pensiamo partita dopo partita, mancano ancora nove partite e dobbiamo fare punti, l’obiettivo è quello”.