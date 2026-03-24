Trevisani esalta Dodò: “Ha un modo di giocare da PSG, quando lui è a posto la Fiorentina vola”

Il noto giornalista e opinionista Riccardo Trevisani ha parlato a lungo di Dodò nella puntata di Cronache di Spogliatoio, queste le sue parole:

“La rinascita della Fiorentina ha alcuni padri, uno è Fagioli, uno è Kean, uno è Piccoli, uno è Parisi che sta diventando un altro giocatore. Ma le cose più belle arrivano quando la palla la tocca Dodò. Un ragazzo che non sempre fa le scelte giuste, nè di cross, nè di tiro ne di ammonizioni prese Ma è uno che quando corre vola, vola a 200Km/H. Ha fatto un gol di una bellezza abbacinante a Cremona, in una partita in cui ti giocavi la vita.

Ma mi piace perché poi magari sbagli il cross e ti prendi i fischi. Ma dodò ti fa vedere un modo di giocare da grande squadra, un modo di giocare da PSG. Poi magari non arriva a quel livello per la fase difensiva o perché è piccolino. Ma ha il pensiero di quel livello. Gioca molto meglio nel 4-1-4-1, così come lo scorso anno con il 4-4-2. Perchè quando Dodò è al suo posto la Fiorentina vola. Bravo Vanoli, anche se non mi è piaciuta la risposta in conferenza stampa.