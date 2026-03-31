Repubblica: “Dodò out, Vanoli valuta diverse opzioni: difesa a 3 improbabile”

A seguito dell’infortunio di Dodò, fortunatamente senza conseguenze gravi, Paolo Vanoli deve trovare un’alternativa in vista della trasferta di Verona.
Le prime due soluzioni prevedono l’impiego di Fortini, non al massimo della forma ma attualmente favorito, oppure l’adattamento di Comuzzo sulla fascia. Esiste però anche una terza opzione: modificare il modulo passando al 3-5-2, soluzione già sperimentata in passato proprio in assenza di Dodò, nella gara contro l’Udinese.
In quella circostanza, però, il ritorno alla difesa a tre coincise con una netta sconfitta e con la peggior prestazione stagionale del 2026. Per questo, in un momento delicato della stagione e in uno scontro diretto, appare improbabile che Vanoli stravolga le proprie certezze. Lo riporta La Repubblica.