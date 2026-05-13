Nazione incalza: “Dodò? Senza rinnovo il rischio di un addio a zero sarà altissimo”

Il contratto del brasiliano scade tra un anno. Sarà il suo uno dei primi nodi da sciogliere

Domilson Dodo. Il contratto scade fra un anno (2027). Dunque: o si arriva a un rinnovo, quindi un maxi-investimento della società che diventi una garanzia per lui ma anche per la Fiorentina che potrà così fare una valutazione del cartellino adegua a eventuali pretendenti, o, se si ripartirà così, con lo status quo attuale, il rischio di uno svincolo e quindi di un addio (futuro) a zero euro sarà altissimo. L'affare Dodo dovrà essere affrontato subito e potrebbe ‘scaldare' i primi giorni del mercato. Lo riporta La Nazione.