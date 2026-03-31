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Corriere Fiorentino: “Rinnovo Dodò? Paratici vuole l’accordo, il giocatore vuole dare priorità alla Fiorentina”

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino: “Rinnovo Dodò? Paratici vuole l’accordo, il giocatore vuole dare priorità alla Fiorentina”

Redazione

31 Marzo · 10:04

Aggiornamento: 31 Marzo 2026 · 10:04

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La trattativa per il rinnovo non è semplicissima

Di certo c’è che il Dodò visto nelle ultime partite è (di nuovo) un calciatore decisivo per la Fiorentina e uno di quelli sui quali puntare anche per il futuro. E così veniamo a una vicenda che ormai va avanti da mesi e che tra alti e bassi vive adesso una (condivisa) fase di attesa. Vero è infatti che i rapporti tra Fabio Paratici e l’agente del brasiliano sono buoni, così come sono confermati i colloqui ripresi dopo il cambio della guardia in dirigenza.

Da qua a parlare di rinnovo a un passo però (il contratto scadrà nel 2027) ce ne passa. In sintesi: l’intenzione del nuovo d.s. è arrivare a un accordo e il calciatore vuol dare la priorità ai viola ma la trattativa non è semplicissima e comunque non entrerà nel vivo prima della fine della stagione. È questa, l’unica intesa raggiunta: mettere tutta l’attenzione sul finale di campionato e sulla Conference e poi, soltanto a palla definitivamente ferma, mettersi seriamente attorno a un tavolo. Vale per Dodò, così come per qualsiasi altro. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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