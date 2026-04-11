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La Nazione: “Dodo flop a Londra, ma la Fiorentina non può farne a meno”

Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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La Nazione: “Dodo flop a Londra, ma la Fiorentina non può farne a meno”

Redazione

11 Aprile · 15:48

Aggiornamento: 11 Aprile 2026 · 15:48

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La Nazione parla di una vera e propria involuzione di Dodo, apparso tra i peggiori in campo nella sfida contro il Crystal Palace. Il brasiliano rappresenta quasi la fotografia della trasferta inglese della Fiorentina, segnata da una prestazione complessivamente deludente.

Resta comunque un elemento da cui la squadra non può prescindere: in partite meno complesse è tra i pochi in grado di portare palla e dare spinta nella metà campo avversaria. Per questo sarà fondamentale anche nelle prossime gare di campionato, a partire dalla sfida contro la Lazio e poi nelle trasferte di Lecce e successive.

Il cartellino giallo rimediato a Selhurst Park, essendo diffidato, lo costringerà però a saltare il ritorno di giovedì, dove le speranze della Fiorentina appaiono ormai ridotte al minimo.

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