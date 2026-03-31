31 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:11

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Dodò out per infortunio. Repubblica: “L’opzione favorita? Comuzzo adattato per sostituirlo”

Firenze, Stadio Franchi, 11.01.2026, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Dodò out per infortunio. Repubblica: “L’opzione favorita? Comuzzo adattato per sostituirlo”

Redazione

31 Marzo · 09:31

Aggiornamento: 31 Marzo 2026 · 09:31

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Vanoli deve studiare un'alternativa a Dodò

Con l’infortunio di Dodò Paolo Vanoli deve trovare un’alternativa in vista della trasferta di Verona. Le prime due piste portano all’impiego di Fortini, non al meglio delle condizioni ma l’opzione favorita, e all’adattamento di Comuzzo.

In realtà ci sarebbe una terza opzione, ossia il cambio modulo e il passaggio al 3-5-2. Una soluzione utilizzata proprio quando Dodò era assente, ossia nella gara contro l’Udinese. Ma il ritorno alla difesa a tre ha portato ad una netta sconfitta e alla peggior prestazione del 2026. Lo scrive Repubblica.

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