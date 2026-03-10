10 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 08:29

Nazione: “Dodò è mancato il guizzo. Gud? L’ultimo gesto tecnico decisivo risale al 18 gennaio”

La Fiorentina in questo momento ha bisogno di tutti

Diverso il discorso per Gudmundsson e Dodo, apparsi anche contro il Parma – come già in altre gare – distratti e poco incisivi. Il brasiliano peraltro arrivava alla sfida persino più fresco dei compagni, dopo la squalifica contro l’Udinese, ma se i numeri raccontano di una partita discreta dal punto di vista atletico, è stato nei momenti decisivi che è mancato il guizzo. Dove non è arrivato nemmeno l’aiuto di Gudmundsson, il cui ultimo gesto tecnico davvero decisivo – gol o assist – risale ormai al 18 gennaio contro il Bologna. Per cambiare marcia, la Fiorentina ha bisogno di tutti adesso. Soprattutto di chi possiede un bagaglio tecnico che, fin qui, non è ancora riuscito a fare la differenza. Lo riporta La Nazione. 

