Repubblica: “Gasperini vuole Dodò alla Roma, la pista dell’addio alla Fiorentina può diventare concreta”

Non Gudmundsson, Gasp vuole Dodò

Defenestrato Ranieri e con Massara ormai ai margini, Gasperini ha assunto poteri quasi da plenipotenziario, indicando proprio in diversi profili viola i rinforzi ideali per il nuovo corso giallorosso. Gli ultimi, in ordine di tempo, sono Gudmundsson e Dodo. Ma se per l'islandese quella di Roma sembra più che altro una suggestione, per il brasiliano la pista dell'addio può diventare concreta.

L'ex Shakhtar è particolarmente apprezzato da Gasp e per le sue caratteristiche è considerato l'erede ideale di Celik, che potrebbe lasciare la capitale a zero il 30 giugno. Dodo ha un contratto con la Fiorentina fino al 2027 e, fino a ora, tutti i tentativi di provare ad intavolare un rinnovo sono naufragati. Nel caso in cui non dovessero arrivare aperture dall'esterno, quella romana è una pista che potrebbe accendersi rapidamente per scongiurare un addio a zero l'estate successiva. Lo scrive la Repubblica Firenze. Lo riporta Repubblica.