Nazione sicura: “La Fiorentina non fa sconti, tratterà per Dodò solo da 15 milioni in su”
La Roma da tempo è una delle società più attente alla situazione del brasiliano
A cura di Redazione Labaroviola
26 maggio 2026 09:15
La Roma, in questo senso, è da tempo una delle società più attente alla situazione di Dodò : la qualificazione alla prossima Champions rappresenta un richiamo forte per l'esterno e il profilo di Dodo piace da tempo per le caratteristiche tecniche perfette per il 3-4-2-1 di Gasperini. La Fiorentina in ogni caso non intende fare sconti sul giocatore: per sedersi a trattare serviranno almeno 15 milioni di euro. Lo riporta La Nazione.