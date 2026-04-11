Gazzetta: “Rinnovo Dodò? Tutto fermo. La Fiorentina valuterà offerte se arriveranno”

Fabio Paratici, per la Fiorentina del futuro, vuole ripartire da Nicolò Fagioli e Cher Ndour. Rimanendo al centrocampo, anche Brescianini e Fabbian andranno riscattati obbligatoriamente in caso di salvezza. Il discorso cambia per quanto riguarda i terzini Dodò e Gosens, finiti entrambi sul banco degli imputati soprattutto dopo la pessima prestazione contro il Crystal Palace.

Il brasiliano ha un contratto fino al 2027 ed è in trattativa per il rinnovo ma al momento è tutto fermo. A gennaio qualche club aveva mostrato interesse, ma la Fiorentina lo aveva bloccato, adesso se arriveranno offerte non è da escludere che verranno valutate. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.