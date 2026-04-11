11 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:15

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Gazzetta: “Rinnovo Dodò? Tutto fermo. La Fiorentina valuterà offerte se arriveranno”

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Gazzetta: “Rinnovo Dodò? Tutto fermo. La Fiorentina valuterà offerte se arriveranno”

Redazione

11 Aprile · 09:27

Aggiornamento: 11 Aprile 2026 · 09:27

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A gennaio la Fiorentina aveva bloccato la sua cessione

Fabio Paratici, per la Fiorentina del futuro, vuole ripartire da Nicolò Fagioli e Cher Ndour. Rimanendo al centrocampo, anche Brescianini e Fabbian andranno riscattati obbligatoriamente in caso di salvezza. Il discorso cambia per quanto riguarda i terzini Dodò e Gosens, finiti entrambi sul banco degli imputati soprattutto dopo la pessima prestazione contro il Crystal Palace.

Il brasiliano ha un contratto fino al 2027 ed è in trattativa per il rinnovo ma al momento è tutto fermo. A gennaio qualche club aveva mostrato interesse, ma la Fiorentina lo aveva bloccato, adesso se arriveranno offerte non è da escludere che verranno valutate. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. 

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