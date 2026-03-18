Nazione: “Rete pazzesca per Dodò, una risposta indiretta ad Ancelotti. Ma niente convocazione in Nazionale”

Per segnare il primo gol in campionato ha atteso la serata più importante. ‘Domi’, come lo chiamano al Viola Park, si è concesso anche il lusso di segnare una rete pazzesca, partendo dalla propria metà campo fino alla ‘suolata’ che ha messo fuori causa difensore e portiere. Mesi difficili alle spalle.

Stagione tribolata, iniziata male con la trattativa per il rinnovo del contratto arenatasi man mano che le prestazioni lo vedevano lontanissimo parente di quello dello scorso anno. E’ mancato, tanto, anche il Dodo sorridente e contento di giocare a calcio. Quello che era diventato idolo dei tifosi e beniamino dei bambini. Tante critiche, per uno che comunque era chiamato a fare la differenza. Le ha attraversate in silenzio, rimettendosi a posto fisicamente. E adesso sta raccogliendo i frutti. Fra i miglior i senza dubbio a Cremona anche dal punto di vista atletico.

Prestazione che è sembrata una risposta indiretta a Carlo Ancelotti. Il Ct del Brasile ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli con Francia e Croazia, ma Dodo non c’è. A proposito, nelle ultime ore un siparietto social ha fatto sorridere. Post su Instagram di Dodo dopo la vittoria di Cremona («Bravi ragazzi, andiamo. +3), fra i commenti è spuntato quello di Gudmundsson che ha taggato direttamente Ancelotti, come a voler caldeggiare una futura convocazione del brasiliano. Lo riporta La Nazione.