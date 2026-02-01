Corriere Fiorentino: “Dodò-Fiorentina, si riapre la pista rinnovo. Nelle ultime ore Paratici ha parlato con i suoi agenti”

Chiusura su Dodò: dopo il gelo di inizio stagione sul suo rinnovo, nelle ultime ore Paratici ha parlato più volte con i suoi agenti dando nuovo e concreto impulso alla trattativa per il rinnovo di contratto. Lo riporta il Corriere Fiorentino.
1 Febbraio · 10:46
Aggiornamento: 1 Febbraio 2026 · 10:46
