1 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:55

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino: “Dodò-Fiorentina, si riapre la pista rinnovo. Nelle ultime ore Paratici ha parlato con i suoi agenti”

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino: “Dodò-Fiorentina, si riapre la pista rinnovo. Nelle ultime ore Paratici ha parlato con i suoi agenti”

Redazione

1 Febbraio · 10:46

Aggiornamento: 1 Febbraio 2026 · 10:46

TAG:

dodoFiorentina

Condividi:

di

All'inizio di stagione gelo sul suo rinnovo

Chiusura su Dodò: dopo il gelo di inizio stagione sul suo rinnovo, nelle ultime ore Paratici ha parlato più volte con i suoi agenti dando nuovo e concreto impulso alla trattativa per il rinnovo di contratto. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio