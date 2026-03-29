29 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:06

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Nazione: “Infortunio Dodò? Nelle prossime ore gli esami ma è a rischio forfait per Verona”

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: “Infortunio Dodò? Nelle prossime ore gli esami ma è a rischio forfait per Verona”

Redazione

29 Marzo · 10:01

Aggiornamento: 29 Marzo 2026 · 10:01

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Dopo un allungo il brasiliano ha avvertito qualcosa

Poi, però , è arrivata la notizia che ha gelato l’atmosfera dello stadio: lo stop del brasiliano Dodò. Durante una delle fasi della partitella, dopo un allungo, il brasiliano ha avvertito qualcosa: si è aggrappato alla rete sul fondo campo prima di accasciarsi a terra. È uscito con l’aiuto dei fisioterapisti ed è apparso molto contrariato. Nelle prossime ore (da domani con ogni probabilità) sono previsti gli accertamenti per chiarire l’entità dell’infortunio, che ha fatto pensare a un problema ai flessori della coscia destra. Difficile ipotizzare i tempi di recupero ma è chiaro che la trasferta di Verona è a rischio. Lo riporta La Nazione.

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