Nazione: “Infortunio Dodò? Nelle prossime ore gli esami ma è a rischio forfait per Verona”

Poi, però , è arrivata la notizia che ha gelato l’atmosfera dello stadio: lo stop del brasiliano Dodò. Durante una delle fasi della partitella, dopo un allungo, il brasiliano ha avvertito qualcosa: si è aggrappato alla rete sul fondo campo prima di accasciarsi a terra. È uscito con l’aiuto dei fisioterapisti ed è apparso molto contrariato. Nelle prossime ore (da domani con ogni probabilità) sono previsti gli accertamenti per chiarire l’entità dell’infortunio, che ha fatto pensare a un problema ai flessori della coscia destra. Difficile ipotizzare i tempi di recupero ma è chiaro che la trasferta di Verona è a rischio. Lo riporta La Nazione.