Corriere dello Sport: “Rinnovo Dodò? Fiorentina pronta ad offrire 2 milioni fino al 2029 con opzione”

T ra i peggiori della Fiorentina, sabato sera col Torino, c’è stato sicuramente Dodo. Il ventisettenne brasiliano ha faticato fin dall’inizio, dimostrandosi arrendevole, impreciso, confuso. L’errore sul gol è stato elementare e decisivo: una dormita plateale che ha svincolato Casadei, il quale tutto solo ha spiazzato De Gea. Un episodio incomprensibile che ha compromesso la sfida al ventiseiesimo minuto. Quest’anno la retroguardia viola non spicca per solidità (è la quarta peggiore del campionato italiano), motivo per cui certi abbagli diventano più che mai inammissibili.

Sembra un altro Dodo rispetto alla scorsa stagione, quando la sua presenza pareva vincolante. C’era anche un patto tra lui e Kean secondo cui al raggiungimento degli otto assist l’ex Juventus gli avrebbe regalato un viaggio per una settimana. Peraltro una delle più grandi obiezioni che veniva fatta alla società viola era di non averne trovato il sostituto dopo l’addio di Kayode a gennaio, e che quindi Dodo fosse necessariamente sovraccaricato. Sta di fatto che l’ex Shakhtar Donetsk sfrecciava sulla fascia alimentando la pericolosità di una Fiorentina di cui era leader.

Una delle prime mosse di Fabio Paratici da direttore sportivo ombra (prima che diventasse ufficiale) è stata blindare il terzino classe 1998. Una scelta strategica quanto ponderata, perché l’ex dirigente del Tottenham nutre una stima profonda nei confronti di Dodo. Per questo ha voluto toglierlo immediatamente dal mercato, respingendo a priori qualsiasi voce esterna. La scorsa estate il giocatore sarebbe potuto partire a fronte di un’offerta da almeno 30 milioni di euro. Secondo fonti vicine al suo entourage c’era stato un timido approccio del Barcellona, che però non si è mai concretizzato.

La Fiorentina continua a caldeggiare il prolungamento di Dodo, che ha il contratto in scadenza a giugno 2027. C’è ancora in ballo una proposta di rinnovo fino al 2029, con opzione per il 2030 e l’ingaggio adeguato fino a quasi 2 milioni. Un’offerta che gli verrà ripresentata a breve. Poco più che un anno fa si era verificata una divergenza con il club che sembrava insanabile: oggi la società viola fa filtrare una certa fiducia sul buon esito della trattativa. Nelle prossime settimane ci sarà un nuovo incontro tra le parti per conoscere definitivamente le intenzioni reciproche.

Ma Dodo dovrà dimostrare di meritarsi tanta fiducia, non riproponendo più una prestazione come quella di sabato sera. La Fiorentina punta su di lui e lo ha confermato coi fatti a gennaio, ora sta al calciatore prendersi sulle spalle una squadra tornata in difficoltà dopo un periodo di apparente ripresa. Serviranno calma e astuzia, oltretutto il terzino è entrato ufficialmente in diffida avendo subito un’ammonizione a fine primo tempo col Torino. Già dalla gara contro il Como è chiamato a trascinare i suoi compagni come fatto la scorsa stagione: c’è bisogno dell’apporto di tutti. Anche del sorriso di Dodo. Lo scrive il Corriere dello Sport.