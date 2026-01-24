24 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 21:13

Dodo: “La settimana è stata difficile, in due anni abbiamo perso due persone importanti per Firenze”

Firenze, Viola Park, 25.07.2025, Fiorentina-Carrarese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Le parole del brasiliano nel pre partita: tra il momento delicato e la voglia di reagire

Dodò è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita di Fiorentina Cagliari, queste sono le sue parole: “La settimana è stata difficile, in meno di due anni abbiamo perso due persone importanti per la società e per Firenze. Oggi dobbiamo dare continuità alla vittoria ottenuta col Bologna. Il Cagliari viene da una serie positiva e ha battuto la Juventus, ma noi siamo davanti ai nostri tifosi e vogliamo approfittarne. Prima mancava un po’ di serenità, lavoriamo con Vanoli per alzare il livello e le prestazioni.”

Su Palestra: “Mi rivedo molto in lui, quando avevo la sua età ero simile, la stanchezza non arrivava mai. Fabbian lo conosco, ci ho parlato, spero che dall’altra parte lo contengano bene”.

