Nazione: “Dodò fa gli straordinari. Ballottaggio Balbo-Parisi. Kean entrerà a gara in corso”

Tutta un’altra trasferta rispetto a quella di appena un mese fa a Bialystok. Il viaggio della Fiorentina in Polonia (il secondo nel giro di quattro settimane) ha infatti portato con sé sole (la neve e i -7°C visti contro lo Jagiellonia sono solo un lontano ricordo), entusiasmo e, soprattutto, qualche titolare in più. Già, perché rispetto alla sfida di febbraio contro i giallorossi stavolta Paolo Vanoli ha deciso di concedere la passerella della Conference League a molti dei big che in passato nelle sfide europee erano stati risparmiati. E questo sia perché adesso in Serie A la classifica sorride un po’ di più sia perché, a livello logistico, i viola faranno ritorno a Firenze già stanotte e non saranno costretti a ripartire domani. Ecco perché, sul volo che ieri pomeriggio ha portato la squadra a Katowice, sono saliti sia i giocatori che sono in predicato di scendere in campo questa sera sia tutti i titolari che a Cremona hanno ottenuto la vittoria (fin qui) più importante della stagione.

Unica eccezione il solo Fortini, ancora alle prese con un problema al muscolo psoas della schiena: per lui la speranza è quella di riaverlo contro l’Inter domenica. Dunque, per il resto, imbarazzo della scelta per il tecnico che ha recuperato a tempo di record anche Gosens dopo il trauma toracico posteriore accusato lunedì ma che difficilmente contro il Rakow questa sera proporrà una formazione di partenza troppo diversa da quella che ha sette giorni fa ha vinto – col brivido – la sfida d’andata. Scontata la conferma del modulo, sembra pressoché certo anche l’impiego di almeno sei giocatori che contro la Cremonese sono partiti dalla panchina, ovvero Christensen tra i pali, Comuzzo in difesa (con lui ci dovrebbe essere Ranieri a formare la coppia difensiva), Ndour e Fabbian a centrocampo oltre a Harrison e Fazzini in attacco.

Per il resto dell’undici titolare, molte delle scelte restano obbligate: Dodo sarà chiamato ad agire sull’out destro della retroguardia mentre dalla parte opposta su Parisi potrebbe spuntarla il giovane Balbo, pronto a concedere un turno di riposo sia all’ex Empoli che a Gosens (reduce da tre gare di fila da titolare). A completare la mediana ci penserà quindi Mandragora mentre in attacco Piccoli è pronto agli straordinari ma soprattutto a confermare il suo buon momento.

Già certa , in ogni caso, la staffetta a gara in corso con Kean: come dichiarato a Cremona dallo stesso Vanoli, la volontà della Fiorentina è quella di rivedere già stasera all’opera la punta dopo oltre due settimane di stop per averlo poi tirato a lucido domenica nel big match con l’Inter. Lo riporta La Nazione.