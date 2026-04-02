Dodò rinnova? Decisione a fine stagione. Per ora nessun accordo. Rapporti ottimi con Paratici

Dodò ed un contratto in scadenza con la Fiorentina, tra le parti continuano i dialoghi ma la decisione verrà presa a fine stagione

Il contratto di Dodò con la Fiorentina scade fra 14 mesi, precisamente il 30 giugno del 2027. Un scadenza che calcisticamente è davvero dietro l'angolo, fino a questo momento però non è ancora arrivata la firma per il suo rinnovo, anche se tra le parti è disgelo dopo l'arrivo di Fabio Paratici in società. Si, perchè con l'ex direttore sportivo Daniele Pradè i rapporti con l'entourage del brasiliano non erano idilliaci e il divorzio sarebbe stato inevitabile, adesso però la situazione è cambiata.

Fabio Paratici ha preso il comando in casa Fiorentina e lui stravede per Dodò, oltre ad avere contatti costanti con il suo procuratore c'è anche un ottimo rapporto e questa è la base per cercare di proseguire ancora insieme e trovare il rinnovo. Però, almeno per il momento, l'accordo definitivo non c'è e ogni decisione è stata rimandata a fine campionato dove ci sarà la sentenza definitiva sulla questione. Dunque non siamo nella fase calda della trattative nè siamo vicini alla firma, per sapere il futuro di Dodò alla Fiorentina bisognerà aspettare.