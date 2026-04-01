Corriere dello Sport svela: “Dodò proverà ad essere tra i convocati. Finora ha saltato solo una gara”

C’è una Fiorentina con Dodo e c’è una Fiorentina senza Dodo. L’ultima versione, in campionato, l’abbiamo ‘ammirata’, per modo di dire, solo una volta, sconfitta senz’appello per 3-0 a Udine. Per il resto, 29 da titolare su 30 in Serie A, ha saltato una gara solo per squalifica (con l’Udinese appunto), 3187 minuti in campo – il giocatore di movimento più impiegato sia da Pioli che da Vanoli – Basta questo quadro per capire quanto è fondamentale la freccia platinata di Taubatè nell’economia del gioco viola. E per gettare ombre e interrogativi sulla corsia destra in vista di Verona.

Dodo si è fermato durante l’allenamento a porte aperte di sabato 28 marzo: gli esami strumentali di lunedì hanno escluso lesioni a carico dei muscoli flessori della coscia destra. Da ieri ha cominciato il lavoro di riabilitazione, un programma ad hoc per recuperare il prima possibile. L’impressione è che il numero due si sia fermato in tempo per evitare danni più pesanti, ma con solo tre allenamenti da qui a sabato, giorno di Verona-Fiorentina, la sua presenza al Bentegodi è tutt’altro che scontata. L’ex Shakhtar ci proverà a rientrare nella lista dei convocati che Vanoli diramerà venerdì sera, anche perché di alternative il tecnico di Varese non ne ha molte.

In difesa la coperta è corta, soprattutto su quel lato. Niccolò Fortini ormai da un paio di settimane combatte contro una lombalgia che gli ha impedito di andare in panchina anche contro l’Inter. A inizio anno il sostituto designato di Dodo era Tariq Lamptey, di cui ancora non vi è traccia: pagato 6 milioni di euro, l’ex Brighton ha giocato appena 26′ in viola, prima di rompersi il legamento crociato a settembre. La riabilitazione è ancora lunga, con il ghanese che non è riuscito a tornare a lavorare sul campo e, salvo miracoli, dovrebbe aver già terminato la stagione. L’alternativa più seria porta il nome di Fabiano Parisi, adattato a esterno destro di difesa da Vincenzo Italiano (con risultati tutt’altro che eccelsi) nella sua prima parte di avventura con la Fiorentina.

Poi ci sarebbe l’opzione Pietro Comuzzo, ma a quel punto, con un calciatore come lui spostato a destra, l’impostazione tattica della squadra di Vanoli si trasformerebbe anche senza volerlo in una difesa a tre. Senza contare che il classe 2005, così come Cher Ndour, è stato impegnato fino a ieri sera con l’Under 21, entrambi erano titolari ieri in Svezia e torneranno a disposizione domani. Anche per tutto questo, non solo Dodo ma anche lo staff tecnico e atletico presente al Viola Park cercherà di recuperare in ogni modo il brasiliano, tenendo conto che cinque giorni dopo la trasferta del Bentegodi De Gea e compagni avranno un’altra trasferta, ben più complicata, al Selhurst Park di Londra (già tutto esaurito) per l’andata dei quarti di Conference contro il Crystal Palace. Lo scrive il Corriere dello Sport.