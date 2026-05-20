Gazzetta: "Dodò? La Fiorentina si aspetta offerte dai 20 ai 30 milioni. Verso l'addio anche Gosens"

Diverse uscite in casa Fiorentina

Rivoluzione anche sulle fasce dove Dodò è ritenuto uno dei pezzi più pregiati: il contratto del brasiliano finisce nel 2027 e al momento la trattativa per il rinnovo è ferma, il club s'aspetta proposte importanti (dai 20 ai 30 milioni) anche dall'estero. Verso l'addio anche Robin Gosens con il contratto in scadenza nel 2028. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.