Dodò da 6 in pagella. Nazione: “Stagione indecifrabile per il brasiliano. In sofferenza con Rodriguez”

Dodò è stato il peggiore in campo secondo La Nazione oggi in edicola che gli ha dato 6: “E’ una stagione che va così. Una stagione davvero indecifrabile per il brasiliano che non riesce a trovare quella continuità che lo aveva messo in primo piano la passata stagione. E la gara di Como e l’esatta fotografia.

Alla prima sortita, respinto con perdite (del pallone). Si riprende un po’ a metà gara, poi va in sofferenza quando dalla sua parte insiste

Rodriguez che lo schiaccia nelle retrovie. E lui arretra troppo”.