Nazione rivela su Dodò: “Non ha mai avuto forse voglia di rinnovare con la Fiorentina dopo i primi approcci”

Dodò profilo perfetto per il 3-4-2-1 della Roma di Gasperini

Un like che vale quasi quanto un indizio. E che, inevitabilmente, ha acceso ancora di più le voci di mercato attorno a Dodo. Il terzino della Fiorentina nelle scorse ore è finito al centro del tam tam social per aver messo «mi piace» a un post pubblicato dalla Roma il giorno dopo la qualificazione in Champions League. Uno scatto dalla sala mensa di Trigoria, con i giocatori giallorossi raccolti attorno a Gasperini durante un discorso alla squadra. Tra i tanti like comparsi sotto alla foto, c'era anche quello del brasiliano. Un dettaglio che non è passato inosservato e che ha immediatamente alimentato le voci su un possibile interesse reciproco.

Il «cuoricino» poche ore dopo è stato rimosso, ma ormai la notizia aveva già fatto il giro del web (indispettendo e non poco i tifosi viola) e soprattutto si è inserita dentro un quadro che, da settimane, racconta di un futuro tutt'altro che certo per l'ex Shakhtar. Dodo infatti non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2027 - non ne ha mai forse avuto voglia fin dai primi approcci la scorsa estate - e la sensazione, sempre più concreta, è che davanti ad un'offerta importante la Fiorentina possa davvero prendere in considerazione la sua cessione. Lo scrive La Nazione.